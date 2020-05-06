Van'da kaçak avcılıkla mücadele ediliyor
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Van'da kaçak avcılıkla mücadele ediliyor

Van'da kaçak avcılıkla mücadele ediliyor
06.05.2020 10:40 | Son Güncelleme: 06.05.2020 10:40

Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri Akköprü Deresi'nde gerçekleştirdikleri denetimlerde inci kefali avlamak için dere yatağına gizlenmiş 50 metrelik uzatma ağı ele geçirdi.

Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri Akköprü Deresi'nde gerçekleştirdikleri denetimlerde inci kefali avlamak için dere yatağına gizlenmiş 50 metrelik uzatma ağı ele geçirdi.

Van Gölü'nde yaşayan ve üremek için 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında tatlı sulara göç eden inci kefali için av yasağı devam ediyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri de balıkların göç ettiği akarsuların bulunduğu bölgelerde kaçak avcılığı önlemek için denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, inci kefali avında kullanabilecek ağ ve teknelerin gizlendiği alanları kontrol etti.

Yapılan denetimlerde Akköprü Deresi'nin Van Gölü'ne döküldüğü alanda 50 metre uzatma ağı ele geçirildi.

Ağ, ekiplerce imha edildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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