Van'da Kaçak Avcılıkla Mücadele

Van'ın Muradiye ilçesinde kaçak avlanılan yaklaşık 4 ton 800 kilo inci kefaline el konuldu.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, üreme döneminde Van Gölü'nden tatlı su kaynaklarına göç eden ve 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde av yasağı uygulanan inci kefaliyle ilgili koruma çalışmalarını sürdürüyor.

Muradiye Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin yol kontrollerinde şüphe üzerine durdurduğu araçlarda yapılan aramada, kaçak avlanıldığı belirlenen yaklaşık 4 ton 800 kilo inci kefali ele geçirildi.

Kaçak avlandığı belirlenen 2 kişiye Su Ürünleri Kanunu uyarınca 11 bin 900 lira ceza ile trafik kanunlarına göre 4 bin 567 lira ceza verildi ve araçlar 15 gün trafikten men edildi.

El konulan balıklar, İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim edildi.