Van'da kaçak avcılara 18 bin 376 liralık ceza

14.11.2019 14:07 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:12

Van'ın Muradiye ilçesinde kaçak avlanan 3 kişiye 3 bin 836 lira idari para ceza ile 14 bin 540 TL tazminat kararı alınırken, kaçak avlanılan 6'sı canlı Keklik olmak üzere, 8 Keklik, 8 Ördek, 1 Tavşan ve 4 Bıldırcın ele geçirildi.



Muradiye İlçe jandarma Komutanlığı'na bağlı Alparslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri yol kontrolleri sırasında durumundan şüphelendikleri kapalı kasa kamyonette arama yaptı. Yapılan aramada, 6'sı canlı Keklik olmak üzere 8 Keklik, 8 Ördek, 1 Tavşan ve 4 ölü Bıldırcın ele geçirildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Van Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak avlanma yapan 3 şahıs için 3 bin 836 TL idari para cezası ile 17 bin 540 TL tazminat kararı alırken; canlı ve ölü hayvanlara el konuldu. Ekipler, Muradiye Alparslan Jandarma Karakol Komutanı ve personeline destek ve de katkılarından dolayı teşekkür ettiler. - VAN

Kaynak: İHA