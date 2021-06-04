Van'da, kaçak 3 ton inci kefali ve sazan avına 71 bin TL ceza
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Van'da, kaçak 3 ton inci kefali ve sazan avına 71 bin TL ceza

Van'da, kaçak 3 ton inci kefali ve sazan avına 71 bin TL ceza
Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Haberler | Güncel

VAN'ın Muradiye, Erciş, Gürpınar, İpekyolu ve Başkale ilçesinde, kaçak avlanan 750 kilosu canlı 2 ton 850 kilo inci kefali ve 100 kilo sazan ele geçirildi.

VAN'ın Muradiye, Erciş, Gürpınar, İpekyolu ve Başkale ilçesinde, kaçak avlanan 750 kilosu canlı 2 ton 850 kilo inci kefali ve 100 kilo sazan ele geçirildi. Kaçak inci kefali ve sazan avlayan 18 kişiye 71 bin 454 TL ceza uygulandı.

Van Gölü'nün endemik türü olan, 15 Nisan- 15 Temmuz'da üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden ve bu dönemde avlanılması yasak olan inci kefalinin korunması amacıyla denetimler sürdürülüyor. Bu kapsamda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Erciş Çelebibağ Jandarma Karakol Komutanlığı, Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı,Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı, Edremit Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı, İl Jandarma Çevre ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, Muradiye Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı, Başkale Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı  ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Erciş'in Zilan, Muradiye'nin Bendimahi çaylarında gece kontrol yaptı. Yapılan kontrollerde 750 kilosu canlı 2 ton 850 kilo inci kefali geçirildi. Ekipler ayrıca İpekyolu'nun Sıhke Göleti, Gürpınar'ın Zernek Barajı ile Başkalen'in su kaynaklarında sazan denetimi yaptı. Yapılan denetimlerde kaçak avlanan 100 kilo sazan ele geçirildi. Kaçak sazan avlayan 5 kişiye 45 bin 498 lira, inci kefali avlayan 13 kişiye ise 27 bin 810 lira olmak üzere toplam 71 bin 454 lira para cezası uygulandı. Canlı balıklar tekrar suya bırakılırken, denetimler 10 serpme, uzatma ve manyat tipi ağa da el konuldu.Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, 15 Mayıs itibari ile sazangiller av yasağının  başladığını belirterek," Bu yasak 15 Ağustos tarihine kadar sürecektir. Bu kapsamda İl Müdürlüğümüz ekipleri Jandarma, emniyet ve diğer kurumlar ile birlikte koordineli bir şekilde denetimler yaparak hem inci kefali,  hem de sazangiller sınıfındaki balık türlerimizi üreme döneminde avlamak isteyen kaçak avcılara 7-24 geçit vermemektedirler" dedi.


Van'da, kaçak 3 ton inci kefali ve sazan avına 71 bin TL ceza
Van'da, kaçak 3 ton inci kefali ve sazan avına 71 bin TL ceza
Van'da, kaçak 3 ton inci kefali ve sazan avına 71 bin TL ceza
Van'da, kaçak 3 ton inci kefali ve sazan avına 71 bin TL ceza
Van'da, kaçak 3 ton inci kefali ve sazan avına 71 bin TL ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz

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