Van'da Jeotermal Elektrik Santrali Kuruluyor

VAN'ın Çaldıran ilçesinde, seracılıkta kullanılan jeotermalin, elektrik üretiminde de kullanılması için çalışmalara başlandı. Yerin 10 kilometre derinliğine kadar jeofizik etüdü yapılan sahada elde edilen ilk bulgulara göre, 2 bin metre ile 4 bin metre derinlikte, 140 dereceden daha yüksek sıcaklıkta kaynak tespit edildi. Çaldıran Jeotermal Proje Danışmanı Ziraat Yüksek Mühendisi Yusuf Taşkın, "Jeotermal sahamızın, elektrik üretimi için önemli potansiyel taşıdığını gösteriyor. Derin sondajlardan sonra jeotermal elektrik santrali kurmayı planlıyoruz" dedi.

Çaldıran ilçesinde, önceki yıl, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca desteklenen projeyle Ayrancılar bölgesinde jeotermal enerjiyle ısıtılan seralarda domates üretilmeye başlandı. 34 bin metrekare alan üzerine kurulan, 120 bin metre boru döşenerek, ısıtılan seralardaki domatesler markalaştı. Sosyal aktivitenin olmadığı ve hava koşulları nedeniyle tarımın da çok yaygın olmadığı ilçede çalışma imkanı bulamayan kadınlara iş kapısı açıldı. Kurulan domates serasında bu yıl geçici olarak denenen salatalık üretimi de piyasada tutuldu. Salatalık üretimi tutulunca bu yıl üretim sezonunda, 10 dekarlık alanda, topraksız salatalık serası ile yılın her döneminde salatalık üretilecek. Serada yeni sezon için çalışmalara hız verilirken, yeni domates fideleri de dikilmeye başlandı.

'JEOTERMAL ENERJİ KAYNAKLARININ VERİMLİLİĞİ DAHA YÜKSEK'

Bölgede kurulan ve ilk olan jeotermal enerji ile ısıtılan seranın ardından bu kez de jeotermal enerji santrali kurulması hedefleniyor. Çaldıran Jeotermal Proje Danışmanı Ziraat Yüksek Mühendisi Yusuf Taşkın, "Jeotermal kaynakların en önemli kullanım alanlarından biri elektrik üretiminde kullanımıdır. Bunun için en az 100 derecelik kaynak gerekir. Çaldıran, jeotermal olarak seracılık ve termal turizmden sonra jeotermal elektrik santrali kurmayı hedefliyoruz. Bunun için ileri teknolojik yöntemlerle yerin 10 kilometre derinliğine kadar jeofizik etüdü yaptık. Elde ettiğimiz ilk bulgulara göre, 2 bin metre ile 4 bin metre derinlikte 140 dereceden daha yüksek sıcaklıklı kaynak tespit ettik. Diğer enerji kaynaklarına jeotermal enerji kaynaklarının verimliliği çok daha yüksek" diye konuştu.

Bu sıcaklıktaki suyun çok önemli olduğunu vurgulayan Taşkın, "Görüldü ki bu jeotermal sahamızın elektrik üretimi için önemli bir potansiyel taşıyor. Bütün enerji firmaları, enerji yatırımcıları böyle verimli sahaları arıyor. Yapacağımız derin sondajlardan sonra jeotermal elektrik santrali kurmayı planlıyoruz. Ayrıca termal otel yatırımı için imar planımız son aşamaya geldi. Bu sene imar ve ruhsat işlerini tamamladıktan hemen otelin yapım çalışmalarına başlayacağız" dedi.

- Van