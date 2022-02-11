Van'da jandarmanın bulduğu yaralı tilki tedaviye alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van'da jandarmanın bulduğu yaralı tilki tedaviye alındı

AA, Mesut Varol - Güncel
 - Güncelleme:
Van'da jandarmanın bulduğu yaralı tilki tedaviye alındı

Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerinin bulduğu yaralı tilki, tedavi altına alındı.

MURADİYE, VAN (AA) - Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerinin bulduğu yaralı tilki, tedavi altına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akbulak Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, kırsalda yaralı tilki buldu.

Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğü personeline teslim edilen tilki, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi.

Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan ve ekibince muayene edilen tilkinin açlıktan bitkin düştüğü ve vücudunda ödem oluştuğu tespit edildi.

Tedavisine başlanan tilki, iyileştikten sonra doğal yaşam alanına bırakılacak.

AA / Mesut Varol - Güncel

Rehabilitasyon Merkezi, Muradiye, Jandarma, Van, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title