Van'da jandarmadan kış lastiği denetimi

02.12.2019 21:06 | Son Güncelleme: 02.12.2019 21:12

Van geneli ve Erciş ilçesinde jandarma ekipleri, 'Kış lastiği' uygulaması kapsamında denetimlerine başladı.



Van İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri, 1 Aralık 2019 günü 'Kış kastiği' uygulamasının başlaması ile Van genelinde ve Erciş Şehirlerarası Otobüs Terminalinde denetim yaptı. 1 Nisan 2020 tarihine kadar devam edecek olan uygulamaya yönelik denetimlerin yoğun şekilde devam edecek. Jandarma; vatandaşların can ve mal güvenliği için ticari faaliyette bulunan araçların kış lastiklerini denetledi ve kış lastiği kullanımının önemi hakkında araç şoförlerini bilgilendirdi. - VAN

Kaynak: İHA