Van'da Jandarma Teşkilatı'nın 182. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı
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Van'da Jandarma Teşkilatı'nın 182. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı

Van'da Jandarma Teşkilatı'nın 182. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı
Habermetre - Haberler | Toplum

Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü Vali Mehmet Emin Bilmez'in katılımıyla gerçekleştirilen programla kutlandı.

Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü Vali Mehmet Emin Bilmez'in katılımıyla gerçekleştirilen programla kutlandı. Pandemi tedbirleri kapsamında yapılan kutlama programı, sabah saatlerinde Valilik önündeki Atatürk Anıtına, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit tarafından çelenk sunumuyla başladı. İstiklal Marşımızın okunması ve saygı duruşu sonrası, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Bandosu tarafından mini konser verildi.

Tören sonunda Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Bando ekibiyle hatıra fotoğrafı çektiren Vali Bilmez, bando ekibinin Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı. Çelenk sunma törenine Vali Yardımcıları Turgut Gülen, Ömer Faruk Canpolat ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın katıldı. Konserin ardından İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yiğit ve beraberindekiler, Vali Bilmez'i makamında ziyaret etti. Jandarmanın 182. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Vali Bilmez, günün anısına İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit'e başarı belgesi verdi. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ve beraberindekiler bir süre Vali Mehmet Emin Bilmez ile makamında görüştükten sonra program tamamlandı.

Kaynak: Habermetre

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