Uyuşturucu kaçakçılarının buluşma noktasına operasyon
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Uyuşturucu kaçakçılarının buluşma noktasına operasyon

Uyuşturucu kaçakçılarının buluşma noktasına operasyon
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Van'ın Başkale ilçesinde uyuşturucu kaçakçıların buluşma noktasına jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 66 kilogram eroin ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde uyuşturucu kaçakçıların buluşma noktasına jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 66 kilogram eroin ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, 24 Mayıs 2021 tarihinde elde edilen istihbari bilgiler neticesinde Başkale ilçesi Uğurlu Mahallesi'nde uyuşturucu madde kaçakçılığı yapacağı değerlendirilen şüpheli şahısların buluşma noktasına İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyonda 3 çuval içerisinde 68 paket halinde 66 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Olay ile ilgili şüphelilerin tespitine yönelik adli soruşturma devam etmektedir" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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