Van'da Jandarma'nın 181'inci kuruluş yılı, sosyal mesafeli kutlandı VAN'da, Jandarma Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümü, koronavirüs nedeniyle tören alanına çelenk konulup, sosyal mesafeye dikkat edilerek kutlandı.

VAN'da, Jandarma Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümü, koronavirüs nedeniyle tören alanına çelenk konulup, sosyal mesafeye dikkat edilerek kutlandı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit dışında az sayıda jandarma personelinin katıldığı çelenk koyma töreninde sosyal mesafe kuralına dikkat edildi. Program kapsamında, bu yıl sadece kentin Beşyol Meydanı'nda bulunan valilik binası önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yiğit'in Jandarma Genel Komutanlığı çelengini Atatürk Anıtı'na bırakmasının ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Vali Bilmez ve Tuğgeneral Yiğit, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafeyi korurken, törene katılan jandarma personelinin de maske takıp, sosyal mesafeye dikkat ettiği görüldü. Her yıl Jandarma'nın kuruluş yıl dönümünde düzenlenen etkinlikler, bu sene salgın nedeniyle yapılamazken, polis ekipleri de tören alanı ve çevresinde önlem aldı.

Kaynak: DHA