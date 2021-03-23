Van'da jandarma ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında broşür dağıttı
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Van'da jandarma ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında broşür dağıttı

23.03.2021 17:29 | Son Güncelleme: 23.03.2021 17:37
Van'da jandarma ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında broşür dağıttı

Van'ın Erciş ilçesinde jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşları bilgilendirmek amacıyla broşür dağıttı.

Van'ın Erciş ilçesinde jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşları bilgilendirmek amacıyla broşür dağıttı.

Erciş Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, kaymakamlık bünyesinde ilçe genelinde yapılan dinamik denetimlere destek veren jandarma ekipleri, kırsaldaki mahallelerde evleri dolaşarak vatandaşları bilgilendiriyor.

Kırsal bölgelerde yaşayanları koronavirüs tedbirlerine uymaları konusunda uyaran ekipler, hazırlanan Türkçe ve Kürtçe broşürleri de dağıtıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca

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