Van'da jandarma 15 kilo uyuşturucu ele geçirdi
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Van'da jandarma 15 kilo uyuşturucu ele geçirdi

06.01.2021 10:49 | Son Güncelleme: 06.01.2021 10:53
Van'da jandarma 15 kilo uyuşturucu ele geçirdi

VAN'ın Saray ilçesinde, jandarma ekipleri arazi arama-tarama faaliyetinde 15 kilo metamfetamin ele geçirildi.

VAN'ın Saray ilçesinde, jandarma ekipleri arazi arama-tarama faaliyetinde 15 kilo metamfetamin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saray ilçesine bağlı Çaybağı Mahallesi'nde uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Mahallede yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde 15 kilo metamfetamin ele geçirdi. Uyuşturucu ile ilgili kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet DALMAZ

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