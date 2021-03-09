Van'da izinsiz ağaç kesen kişiye 9 bin 85 lira para cezası uygulandı
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Van'da izinsiz ağaç kesen kişiye 9 bin 85 lira para cezası uygulandı

09.03.2021 10:55 | Son Güncelleme: 09.03.2021 11:14
Van'da izinsiz ağaç kesen kişiye 9 bin 85 lira para cezası uygulandı

Van'ın Edremit ilçesinde izinsiz ağaç kesen kişiye 9 bin 85 lira para cezası verildi.

Van'ın Edremit ilçesinde izinsiz ağaç kesen kişiye 9 bin 85 lira para cezası verildi.

Edremit Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede yeşil alanların korunması kapsamında ağaç kesimleri meclis kararı ile izne bağlandı.

Bu kapsamda, yapılan uyarıları dikkate almayan bir kişinin Erdemkent Mahallesi'nde 23 ağacı izinsiz kestiği tespit edildi.

Ekiplerce yapılan incelemelerin ardından bu kişiye her ağaç için 395 lira olmak üzere 9 bin 85 lira para cezası uygulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı İsmail Say, ilçede daha önce alınan kararla ağaç kesimini yasakladıklarını hatırlattı.

Ağaç kesimi işleminin belediyenin uygun görüldüğü takdirde ekiplerin gözetiminde yapılabileceğini vurgulayan Say, "Vatandaşlarımızın, ilçemizin herhangi bir noktasında ağaç kesme işlemi gördüklerinde çevreyi ve yeşili korumak adına mutlaka 153 zabıta hattını arayarak durumu belediyemize bildirmeleri gerekmekte. İzinsiz yapılan ağaç kesimi işlemlerinde vatandaşlarımıza cezai işlemler uygulanacak" ifadesini kullandı.

Van'da izinsiz ağaç kesen kişiye 9 bin 85 lira para cezası uygulandı
Van'da izinsiz ağaç kesen kişiye 9 bin 85 lira para cezası uygulandı
Van'da izinsiz ağaç kesen kişiye 9 bin 85 lira para cezası uygulandı
Van'da izinsiz ağaç kesen kişiye 9 bin 85 lira para cezası uygulandı
Van'da izinsiz ağaç kesen kişiye 9 bin 85 lira para cezası uygulandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülay KUYUCU

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