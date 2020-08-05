Van'da itfaiyeciler Ağrı Dağı'na tırmanacak Van'da, Erek ve Artos dağına tırmanış gerçekleştiren Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, hafta sonu da 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı'na tırmanacak.

Van'da, Erek ve Artos dağına tırmanış gerçekleştiren Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, hafta sonu da 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı'na tırmanacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı itfaiye ekipleri ile Türkiye Milli Dağcılık Federasyonuna bağlı Vadi Doğa Sporları Kulübü 10 günde 2 zirveye tırmanış etkinliği düzenledi.

Etkinliğin ilki 3 bin 204 metre yükseklikteki Erek Dağı'nda yapılırken, ikincisi de zorlu bir yolcuğun ardından 3 bin 550 metre zirvede bulunan Artos Dağı'nda gerçekleştirildi.

İtfaiye Daire Başkanlığına ait flamayı dağın zirvesinde dalgalandıran ekipler, hatıra fotoğrafı çektirdi. Etkinliğin son etabı ise Ağrı Dağı tırmanışı ile önümüzdeki hafta sonu gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA