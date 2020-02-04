Van'da itfaiye ekipleri çatılardaki buz sarkıtlarını temizledi

04.02.2020 13:02 | Son Güncelleme: 04.02.2020 13:02

Van Büyükşehir Belediyesi, kar ve soğuk havanın etkili olduğu kentte çatıların saçaklarındaki buz sarkıtlarını temizledi.

İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, kent merkezi ilçelerde kar yağışı sonrası etkili olan dondurucu soğuklardan dolayı çatılarda oluşan ve boyları yer yer bir metreyi bulan buz sarkıtlarını kırmak için çalışma başlattı.

İtfaiye araçlarının merdivenleriyle binaların çatılarına yanaşan ekipler, olası kazaların önüne geçmek amacıyla çevre güvenliği alarak okul, kamu kurumları ve yüksek binalardaki buz sarkıtlarını kırdı.

Karla mücadele ekipleri de yaya yolu ve kaldırımlarda oluşan buzları temizledi.

Kaynak: AA