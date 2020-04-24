Van'da İstiklal Marşı balkonlardan okundu Van'da İstiklal Marşı balkonlardan okunduVAN'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında vatandaşlar evlerinin balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşı'nı okudu.

Van'da İstiklal Marşı balkonlardan okundu

VAN'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında vatandaşlar evlerinin balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşı'nı okudu. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Türk bayraklarıyla balkonlarına çıkan vatandaşlarla birlikte, İstiklal Marşı'nı okudu ve evlerinden çıkmamaları çağrısında bulundu.

Kaynak: DHA