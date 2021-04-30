Islah edilen vahşi çöp depolama alanı ağaçlandırılıyor

Van'ın Gevaş ilçesinde ıslah edilen vahşi çöp depolama alanında ağaçlandırma çalışması başlatıldı.

Van'ın Gevaş ilçesinde ıslah edilen vahşi çöp depolama alanında ağaçlandırma çalışması başlatıldı.

Van Gölü'nün korunması ve daha yeşil bir kent için çalışmalarını sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi, Akdamar Adası'nın karşısında yıllarca vahşi çöp depolama alanı olarak kullanılan bölgeyi ağaçlandırıyor.

İki yıl önce ıslah çalışması yapılan ve üzeri toprak tabakasıyla kapatılan alana sedir ağaçları dikildi.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Van Gölü Koruma İyileştirme Şube Müdürü Serdar Çiftçi, dünya mirası Van Gölü'nün korunması için birçok çalışma yaptıklarını söyledi.

Katı atık ve bertaraf tesisi projesi ile ilçelerdeki çöp sorununu ortadan kaldırdıklarını belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

"Bu alan Gevaş ilçemizin eski çöp depolama alanı olarak kullanılmaktaydı. Ekipler, tüm teknik altyapıları sağlayarak burayı ıslah etti. Bugün bu alanda ağaçlandırma çalışmaları yapıyoruz. Bugüne kadar Van Gölü ekosistemini olumsuz etkileyen bu alan yeşil alana dönecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol