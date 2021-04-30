Islah edilen vahşi çöp depolama alanı ağaçlandırılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Islah edilen vahşi çöp depolama alanı ağaçlandırılıyor

Anadolu Ajansı / Mesut Varol - Haberler | Güncel

Van'ın Gevaş ilçesinde ıslah edilen vahşi çöp depolama alanında ağaçlandırma çalışması başlatıldı.

Van'ın Gevaş ilçesinde ıslah edilen vahşi çöp depolama alanında ağaçlandırma çalışması başlatıldı.

Van Gölü'nün korunması ve daha yeşil bir kent için çalışmalarını sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi, Akdamar Adası'nın karşısında yıllarca vahşi çöp depolama alanı olarak kullanılan bölgeyi ağaçlandırıyor.

İki yıl önce ıslah çalışması yapılan ve üzeri toprak tabakasıyla kapatılan alana sedir ağaçları dikildi.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Van Gölü Koruma İyileştirme Şube Müdürü Serdar Çiftçi, dünya mirası Van Gölü'nün korunması için birçok çalışma yaptıklarını söyledi.

Katı atık ve bertaraf tesisi projesi ile ilçelerdeki çöp sorununu ortadan kaldırdıklarını belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

"Bu alan Gevaş ilçemizin eski çöp depolama alanı olarak kullanılmaktaydı. Ekipler, tüm teknik altyapıları sağlayarak burayı ıslah etti. Bugün bu alanda ağaçlandırma çalışmaları yapıyoruz. Bugüne kadar Van Gölü ekosistemini olumsuz etkileyen bu alan yeşil alana dönecek."

Islah edilen vahşi çöp depolama alanı ağaçlandırılıyor
Islah edilen vahşi çöp depolama alanı ağaçlandırılıyor
Islah edilen vahşi çöp depolama alanı ağaçlandırılıyor
Islah edilen vahşi çöp depolama alanı ağaçlandırılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Vedat Bilgin Ruhsar Pekcan Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Özcan Deniz Meral Kaplan Yılmaz Erdoğan
Spor Diego Cenk Tosun Mesut Özil Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Alkol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Islah edilen vahşi çöp depolama alanı ağaçlandırılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 15:17:17. #1.16#

title