Van'da işçileri taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı
Van'ın Gürpınar ilçesinde koyun sağımında çalışan işçileri taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, yaralanan 3'ü ağır 17 kişi hastaneye kaldırıldı.
01.08.2020 21:45 | Son Güncelleme: 02.08.2020 00:25
Van'ın Gürpınar ilçesinde koyun sağımında çalışan işçileri taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, yaralanan 3'ü ağır 17 kişi hastaneye kaldırıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, Kırkgeçit Mahallesi Bedel Yaylası'nda koyun sağımında çalışan işçileri taşıyan kamyonetin, devrildiği kaydedildi.
Kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3'ü ağır 17 kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, yaralıların ildeki hastanelerde tedavi altına alındığı aktarıldı.
Olayla ilgili tahkikatın başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: AA