Van'da işçilere EYP'li saldırı: 2 şehit, 8 yaralı (3)
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Van'da işçilere EYP'li saldırı: 2 şehit, 8 yaralı (3)

VALİ BİLMEZ YARALILARI ZİYARET ETTİVan Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Çatak ilçesi Narlı bölgesindeki Belbuka Yaylasında yol çalışması yaparken bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu yaralanan işçileri, tedavi altına alındığı Van Bölge Eğitim...

Van'da işçilere EYP'li saldırı: 2 şehit, 8 yaralı (3)
08.06.2020 23:02 | Son Güncelleme: 08.06.2020 23:05

VALİ BİLMEZ YARALILARI ZİYARET ETTİ

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Çatak ilçesi Narlı bölgesindeki Belbuka Yaylasında yol çalışması yaparken bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu yaralanan işçileri, tedavi altına alındığı Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret etti. Ziyarette Vali Bilmez'e İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ'da eşlik etti.Vali Bilmez, yaralılara geçmiş olsun dileklerini ileterek Hastane Başhekimi Sebahattin Çelik'ten yaralıların durumu hakkında bilgi aldı. Hastane önünde bekleyen şehit işçilerin aileleri ve yakınlarına başsağlığı dileyen Vali Mehmet Emin Bilmez, yaralıların ailelerine de işçilerin sağlık durumu hakkında bilgi verdi. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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