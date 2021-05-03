İş yerini kapatarak keçi çiftliği kuran girişimci süt talebine yetişmeye çalışıyor

Van'da, halı, kilim dokuma ve yıkama atölyesini kapatarak 9 yıl önce keçi çiftliği kuran Vehbi Turgut, sindirimi daha kolay olan keçi sütüne yönelik talebe yetişmek için gayret ediyor.

Van'da, halı, kilim dokuma ve yıkama atölyesini kapatarak 9 yıl önce keçi çiftliği kuran Vehbi Turgut, sindirimi daha kolay olan keçi sütüne yönelik talebe yetişmek için gayret ediyor.

Edremit ilçesine bağlı Doğan Mahallesi'nde aldığı 70 dönümlük arazide kendi imkanlarıyla çiftlik kuran Turgut (51), burada hayvancılık yapmaya başladı.

Halep'ten getirttiği keçilerin yanı sıra satın aldığı koyunlardan elde ettiği sütle, yoğurt ve peynir üreten Turgut, bu ürünleri satarak işlerini büyüttü.

Özenle baktığı keçilerin sayısını 70'ten 350'ye, koyun sayısını da 80'den 200'e yükselten Turgut, kurumların ve vatandaşların taleplerine yetişmeye çalışıyor.

"Keçiler et ve süt bakımından daha verimli"

Turgut, AA muhabirine, 13 yıl boyunca halı yıkama ve kilim dokuma işi yaptığını ancak ürettiği ürünleri satamayınca iş yerini kapatmak zorunda kaldığını söyledi.

Bunun üzerine küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapmaya karar verdiğini dile getiren Turgut, et ve süt bakımından daha verimli olan, soğuk iklim şartlarına, susuzluğa dayanıklılığıyla bilinen Halep keçisi satın aldığını belirtti.

Doğan Mahallesi'ndeki 70 dönümlük arazisinde hayvancılığa başladığını anlatan Turgut, şöyle konuştu:

"Hayvanlarıma burada kurduğum çiftlikte bakıyorum. Elde ettiğim gelirden oldukça memnunum. Keçilerin süt verme ve doğurganlık oranları oldukça yüksek. Yılda 2-3 kez yavruluyor. Şu an 350 keçim ve 200 koyunum var. 'Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi'ne başvurdum. Sürümü büyüterek ekonomiye katkı sunmak istiyorum."

Sağlıklı olduğu ve kolay sindirildiği için keçi sütüne talebin yoğun olduğunu belirten Turgut, "Taleplere yetişmeye çalışıyoruz. Özellikle doktorlar gelip bizden keçi sütü alıyor. Sütten yoğurt ve peynir yapıp satıyoruz. Bu keçilerin hem süt hem de et verimi çok yüksek. Taleplerden ve elde ettiğimiz gelirden memnunuz. Bize her konuda destek veren Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

"Üreticilerimizi her zaman destekliyoruz"

Turgut'un kurduğu çiftlikte incelemelerde bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş da besicilere sağlanan destekler sayesinde geniş meraları ve yaylalarıyla hayvancılığın önemli merkezlerinden Van'da, küçükbaş hayvan varlığının arttığını ifade etti.

Van'ın küçükbaş hayvan varlığı bakımından Türkiye'de ilk sırada yer aldığını söyleyen Görentaş, şunları kaydetti:

"Bu birinciliği sürdürmek için uyguladığımız projeler var. Van'da 3 milyon 166 bin küçükbaş hayvan bulunuyor. Vatandaşlarımız sürülerini çoğaltmak için bize başvuruyor. Vehbi Turgut, Halep'ten getirttiği keçilerle hayvancılıktan elde ettiği verimi artırdı. Bu keçilerin hem süt verimi hem de ikiz doğurma oranı çok yüksek. Örnek çiftçimiz olan Vehbi Turgut, Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi'ne başvurdu. Biz de bu konuda kendisine yardımcı olacağız. Üreticilerimizi her zaman destekliyoruz. Bu tarz işletmelerimizin daha iyi noktalara gelmeleri için elimizden geleni yapacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan