Van'da iş yeri yangını: 3 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van'da iş yeri yangını: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Van'da iş yeri yangını: 3 yaralı

VAN (İHA) – Van'ın İpekyolu ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangında 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

VAN (İHA) – Van'ın İpekyolu ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangında 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 16.30 sıralarında İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi Toptancılar Sokak'ta bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İş yerinde dumanların yükseldiğini gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını söndürmek için iş yerine giren itfaiye ekipleri, 2'si çocuk 3 kişiyi yangından kurtararak ambulans ekiplerine teslim etti. Yaralılar ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - VAN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Tuvalet ihtiyacını gidermek isteyen genç, uçurumdan yuvarlandı

Tuvalet ihtiyacını gidermek isteyen genç, uçurumdan yuvarlandı

 Vefalı dost ve polislerden alkışlanan hareket! Ailesi tarafından terk edilen genç intihardan vazgeçirildi

Vefalı dost ve polislerden alkışlanan hareket! Ailesi tarafından terk edilen genç intihardan vazgeçirildi
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fahrettin Koca
Magazin Bensu Soral Düm Tek Tek Amelia Hamlin
Spor Cristiano
Tüm Haberler Mustafa Şentop Namaz Vakitleri Güzel Sözler Rüya Tabirleri Hakan Binbaşgil Yemek Tarifleri Vladimir Putin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Van'da iş yeri yangını: 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 02:01:55. #1.12#