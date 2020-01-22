Van'da iş yeri yangını
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Van'da iş yeri yangını

Van merkez İpekyolu ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

22.01.2020 09:51 | Son Güncelleme: 22.01.2020 09:56
Van'da iş yeri yangını

merkez ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre yangın, İpekyolu ilçesine bağlı Bahçıvan Mahallesi'nde meydana geldi. Bir iş yerinde yangın ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığına bağlı İpekyolu Grup Amirliği ekipleri, kısa sürede bölgeye sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangın söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, büyük çapta maddi zarar meydana geldi. - VAN

Kaynak: İHA
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