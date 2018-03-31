Van'da İş Yeri Açılışı

Teknoloji devlerinden olmayı hedefleyen Maimı, dünya genelinde genişletmiş olduğu parkende ağını genişleterek Türkiye çapında bulunan 22. şirketini Van da açtı.

Bahçivan Mahallesi Sanat Sokak bitişiğinde kizmet verecek olan iş yerinin açılışından bir konuşma yapan Çinli firma sahibi Li Zhanwel, "Dünya genelinde 6 bin çalışanı olan bir firmayız. Amacımız ürettiğimiz cep telefonları,araç kamera sistemleri, elektrikli bisiklet, elekronik ev aletleri dünya piyasasına sunmadan önce kendi teknoloji marketlerinde halkımızın hizmetine sunmaktır. Van'da olmaktan dolayı çok memnunuz. Burada Fatih Kızıloğlu kardeşimizle Çin'de ürettiğimiz ilk teknolojiyi aynı fiyatla Vanlı kardeşlerimizin hizmetine sunmaktır" dedi.

Maimı firma CEO'su Hakan Karaaslan ise, 2018 de Türkiye genelinde 60 teknoloji marketi 2019 yılında ise 200 şube ile Türkiye de aktif olup en uygun ve kalite ile halkımıza hizmet vermektir. Bugün Van'da 22. şubemizi açarak 8 arkadaşımıza iş imkanı sağladık. Umarım yakın bir zamanda buraya başka bir şube de açarız" dedi. - VAN