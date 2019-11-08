Van'da, İranlılar Moein'in konseriyle doyasıya eğlendi

08.11.2019 02:53 | Son Güncelleme: 08.11.2019 02:53

VAN'da, İranlı ünlü şarkıcı Moein, sahne aldı. Kente tatile gelen ve konsere akın eden 6 bini aşkın İranlı turist, Moein'in şarkılarıyla coştu.

Van'ın turizm gelirinin büyük ölçüde etkilendiği sınır komşusu İran'dan gelen turistler için kentte her geçen gün yeni etkinlikler ve organizasyonlar düzenlenmeye devam ediyor. Resmi verilere göre, bu yılın 10 ayında kente giriş yapan turist sayısı 500 bini aşarken, bu rakamın büyük bir çoğunluğunu İranlı turistler oluşturdu. Bu rakamın yıl sonuna kadar 700 bini aşmasa beklenirken, otellerin de Haziran ayından itibaren tam kapasite çalıştığı ve yüzde 100 doluluk oranına ulaştığı belirtildi.

?Van'da, bu akşam İranlı turistler için bir etkinlik daha düzenlendi. İran'da 'Hoca' diye anılan ve en çok dinlenen şarkıcı olan Moein, kentte sahne aldı. Moein, Edremit ilçesindeki Nur Tatar Spor Salonu'ndaki konserde sahneye çıktı. Van'daki İranlılar ile komşu ülkenin, Tahran, Tebriz, İsfahan, Şiraz ve Meşhed gibi büyük kentlerinden servislerle, özel araçlarla ve tur operatörleriyle kente gelen yaklaşık 6 bini aşkın kişi, konser öncesi salona girmek için uzun kuyruklar oluşturdu. 'İran'ın en iyi viyola çalan sanatçısı' unvanına da sahip Moein'in konseri saat 21.00'de başladı. İranlılar ellerindeki poster ve çiçeklerle konserde doyasıyla eğlenirken, polis ve özel güvenlik görevlileri de alanda yoğun güvenlik önlemi aldı.

İranlılar, konserle Van'da unutulmaz bir gece yaşadı.

Kaynak: DHA