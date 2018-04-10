Van'da "İranlı Ziyaretçilerin Van Ekonomisine Katkısı" Protokolü

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray; Van ve bölgenin artık kabuğunu kırdığını belirterek, "Eskiden sıkıntılarla anılıyordu. Şu an daha pozitif işlerle anılıyor. Turizmi geliştirmek anlamında diğer ülkelerle de ciddi atılımlar peşindeyiz" dedi.

DAKA ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Van Bölge Müdürlüğü işbirliği ile 2018 yılında "İranlı Ziyaretçilerin Van Ekonomisine Katkısı ve Beklentileri Araştırması" ile ilgili protokol imzalandı. DAKA'da imzalanan protokol çerçevesinde İranlı turistlerin beklentileri, talepleri, memnuniyetleri, Van ekonomisine doğrudan katkılarının gözlemlenmesi, kalıcı olduklarını veya geçiş noktası olarak kullandıklarıyla ilgili bilimsel bir çalışma yapmak ve buna bağlı olarak İranlı turistlerin sürdürebilirliklerinin sağlanması açısından ortak bir strateji geliştirmek amaçlanıyor.

Protokolü imzalayan DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Van'ın son yıllarda özellikle İranlı turistlerin ilgisi ve yoğunluğu açısından oldukça iyi günler geçirdiğini belirtti. 2013 yılında yaklaşık 85 bin İranlı turistin kentti ziyaret ettiğini ifade eden Genel Sekreter Güray, son 4 yılda ise bu sayının yaklaşık 5 kat arttığını ve 2017 yılı sonu itibariyle de 422 bini bulduğunu söyledi. Güray, "TÜİK Bölge Müdürlüğü ile birlikte ortak gayemiz gelen İranlı turistlerin beklentilerini, taleplerini, memnuniyetlerini, Van ekonomisine doğrudan katkılarını gözlemlemek, bilimsel bir çalışma yapmak ve buna bağlı olarak İranlı turistlerin sürdürebilirliklerini sağlanması açısından ortak bir strateji geliştirmektir" diye konuştu.

"Çok değerli veriler elde edeceğimize inanıyoruz"

Protokol kapsamında nisan, haziran, eylül ve aralık aylarında 4 periyotta Kapıköy Sınır Kapısı'ndan çıkış yapan İranlı turistlerle anket çalışması gerçekleştireceklerini dile getiren Güray, "Anket çalışması sonucunda Van'ı ziyaret eden İranlıların ziyaret sebeplerini, kalıcı olduklarını veya geçiş noktası olarak kullandıklarını, yaşadıkları sorun, sıkıntılar, beklentileri, talepleri, nerelere para harcadıkları ve tüm aile bireylerin özelinde genel bir profil ortaya koymayı hedefliyoruz. Çalışma kapsamında çok değerli veriler elde edeceğimize inanıyoruz. Elde ettiğimiz verilerin ileriki dönemlerde Van Gölü Havzası'nın İranlı turistlerin sürdürebilirliği açısından önemli çıktılar elde edeceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

"İran dış ticaret raporu hazırlıyoruz"

İran dış ticaret raporunu hazırladıklarını söyleyen Güray, "Burada iki ülkenin özellikle sınır illerinin birbirlerine karşı mukayese üstünlüğünü çalışıyoruz. İran'da da aynı şekilde karşılıklı bir mukayese üstünlük raporu ortaya koyduktan sonra gerekli çalışmaları yapacağız" diye belirtti.

"İran ile ilgili ciddi bir başarı öyküsü oluşmaya başladı"

Konuşmasında turizmcilere de seslenen Güray, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Van şu an turizm sektöründe hem Türkiye, hem de dünya gündemindedir. Diğer kalkınma ajanslarımızla görüşüyoruz. İran ile ilgili ciddi bir başarı öyküsü oluşmaya başladı. Özellikle bu konuda otelcilere çağrıda bulunmak istiyorum; Van ve bölge artık kabuğunu kırdı. Eskiden sıkıntılarla anılıyordu. Şu an daha pozitif işlerle anılıyor. Turizmi geliştirmek anlamında diğer ülkelerle de ciddi atılımlar peşindeyiz."

Van Turizm Danışma Ofisinin kısa sürede güzel veriler elde ettiğini açıklayan Güray, bu sayede İranlı turistlerle güzel koordinasyon oluşturduklarını kaydetti.

TÜİK Van Bölge Müdürü Özer Coşğun ise, İranlı turistlerin son dönemlerde Van'ın gündemini oluşturduğunu belirterek, "Van'da bu yönlü bir bilimsel çalışma yok. Örneğin İranlılar Van ekonomisine ne kadar katkı sunuyor? Kapıköy'den çıkan İranlılar Van'da ne kadar konaklıyorlar? Ne düzeyde harcamalar yapıyorlar? Hangi ulaşım araçlarını kullanıyorlar? Ne amaçla Van'a geliyorlar? Van'da hangi sorunlarla karşılaşıyorlar? Beklentiler nelerdir? Gibi bilimsel veri çalışmaları artık daha fazla ortaya çıktı. Bizde Kalkınma Bakanlığı ile birlikte iki kuruluş olarak bölgesel düzeyde bu veri ihtiyacını karşılamak için bu projeyi başlattık" dedi.

"Dönemlik ve yıllık tahmin üreteceğiz"

Konuya ilişkin dönemlik ve yıllık tahminler üreteceklerini sözlerine ekleyen Coşğun, şunları söyledi:

"Kapıköy Sınır Kapısı'ndan çıkan İranlı ziyaretçilerle bir araştırma gerçekleştiriyoruz. Nisan, haziran, eylül ve aralık aylarında bu çalışmayı yapıyoruz. Her dönem için dönemlik ve yıllık tahmin üreteceğiz. Arkadaşlarımızla da bu tarz çalışmalar yaptığımızda çok hayati verilerin ortaya çıkacağına inanıyoruz."

Yapılan konuşmaların ardından söz konusu protokol Genel Sekreter Güray ve Bölge Müdürü Coşğun tarafından imzalandı. - VAN