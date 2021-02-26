Van'da İranlı heykeltıraşın yaptığı tek tekerlekli motosiklet görenleri şaşırtıyor

Van'da yaşayan İranlı heykeltıraş Ali Motei'nin hurdacılardan topladığı malzemelerle yaptığı tek tekerlekli motosiklet, görenleri şaşırtıyor.

İran'dan 2007'de ayrılarak Irak'a giden Motei, orada 9 yıl kaldıktan sonra Türkiye'ye geldi. Van'a yerleşen Motei, hurda demirleri sanat eserine dönüştürüyor.

İskele Caddesi'nde kurduğu küçük bir atölyede sanatını icra eden Motei, izlediği bilim kurgu filminde gördüğü tek tekerlekli motosikletin benzerini yapmaya karar verdi.

Bunun için hurdacılardan gerekli malzemeleri temin eden Motei, sağlam bir motosiklet satın alarak motor aksamını kullandı. Borudan yaptığı büyük çemberi lastikle kaplayıp motora bağlayan Motei, eşi ve çocuklarının da yardımıyla 4 ayda tüm parçaları bir araya getirerek motosikleti tamamladı.

Hazırladığı düzenek sayesinde motorun hareket etmesini sağlayan Motei, kent sakinlerinin meraklı bakışları arasında ilk test sürüşünü gerçekleştirdi. Motei'nin motosikletini gören kent sakinleri, cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı

Ali Motei, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayalini kurduğu motosikleti yapmak için büyük emek harcadığını söyledi.

Hurdacıları dolaşarak topladığı parçaları birleştirdiğini anlatan Motei, "Her bir parçası farklı bir yerden geldi. Ailemin dışında kimseden destek almadım. Vanlılar görünce çok şaşırıyor. Çok güzel tepkiler alıyorum. Fotoğraf çektirmek isteyenler oluyor. Amacım biraz daha geliştirmek. İnsanların ilgisinden de memnunum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu