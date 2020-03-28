Van'da İran sınırındaki bir mahalle karantinaya alındı (2)
JANDARMA ARAÇ GİRİŞİNE İZİN VERMİYORVan kent merkezine 107, Çaldıran ilçesine 7 kilometre uzaklıkta bulunan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan İran sınırındaki Hanköy Mahallesi'nde sessizlik yaşanıyor.
28.03.2020 12:57 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:57
JANDARMA ARAÇ GİRİŞİNE İZİN VERMİYOR
Van kent merkezine 107, Çaldıran ilçesine 7 kilometre uzaklıkta bulunan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan İran sınırındaki Hanköy Mahallesi'nde sessizlik yaşanıyor. Karantinaya alınan mahallenin giriş ve çıkışları, sabah saatlerinden itibaren jandarma ekipleri tarafından zırhlı araçlarla kapatıldı. Jandarma, mahalleye gelen araçları geri gönderiyor. Mahalleli ise dışarı çıkmıyor.Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN-DHA)
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Kaynak: DHA