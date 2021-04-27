Van'da İran sınırında 25 kilogram eroin ele geçirildi
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Van'da İran sınırında 25 kilogram eroin ele geçirildi

Van'da İran sınırında 25 kilogram eroin ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Mesut Varol - Haberler | Güncel

Van'ın Çaldıran ilçesinde, 25 kilogram eroin ele geçirildi.

Van'ın Çaldıran ilçesinde, 25 kilogram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, İran'dan yurda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Jandarma ekipleri, sınır hattındaki Sarıçimen Mahallesi'nde, arazide sırt çantası içinde 25 kilogram eroin ele geçirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol

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