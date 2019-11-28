Van'da İran ile 55. Alt Güvenlik Toplantısı

28.11.2019 15:03 | Son Güncelleme: 28.11.2019 15:03

TÜRKİYE ile İran heyetleri arasında, 2 gün boyunca Van'da gerçekleştirilecek 55. Alt Güvenlik Komite görüşmeleri, Valilik Ali Paşa Toplantı Salonu'nda başladı.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, 55. Alt Güvenlik Komite Toplantısı öncesi İran İslam Cumhuriyeti Batı Azerbaycan Genel Vali Yardımcısı ve Hoy Kenti Fermandarı Seyid Muhammed Abidi ve beraberindeki heyeti bir süre makamında kabul etti. Seyid Muhammed Abidi ve beraberindeki heyeti Van'da misafir etmekten memnuniyet duyduğunu belirten Vali Bilmez, "Bu tür temaslar iki ülke ve şehir arasındaki ilişkilerin gelişmesi için çok faydalı görüşmelerdir. Bu görüşmeler sayesinde ortak sorunlar daha kolay çözülecektir" dedi.

Kaynak: DHA