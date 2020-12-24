Van'da İpekyolu Belediyesi'nden karla mücadele çalışması
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Van'da İpekyolu Belediyesi'nden karla mücadele çalışması

24.12.2020 13:41 | Son Güncelleme: 24.12.2020 13:44
Van'da İpekyolu Belediyesi'nden karla mücadele çalışması

Van'ın İpekyolu Belediyesi karla mücadele ekipleri, kardan dolayı kapanan mahalle yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Van'ın İpekyolu Belediyesi karla mücadele ekipleri, kardan dolayı kapanan mahalle yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler, kent genelinde vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için gerekli önlemlerini aldı.

Kentte etkili olan kar nedeniyle sokak ve caddelerde kar temizleme çalışması başlatan Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ve Çevre Koruma ve Kontrol ekipleri, kapalı yolları açmaya çalışıyor.

Çalışmalar, kar küreme aracı, greyder, kamyon ve kepçe olmak üzere toplam 25 araç ve 150 personelle Uzun Sokak, Erçek, Aktaş, Vali Mithat Bey mahalleleriyle hastane ve Cumhuriyet caddelerinde devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

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