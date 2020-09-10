Van'da "insan kaçakçıları"na 1 milyon lira ceza kesildi
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Van'da "insan kaçakçıları"na 1 milyon lira ceza kesildi

Van'ın Erciş ilçesinde 106 sığınmacıyı yurda yasa dışı yollarla getirdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliye, 1 milyon 20 bin 778 lira para cezası uygulandı.

Van'da
10.09.2020 14:57 | Son Güncelleme: 10.09.2020 15:00

Van'ın Erciş ilçesinde 106 sığınmacıyı yurda yasa dışı yollarla getirdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliye, 1 milyon 20 bin 778 lira para cezası uygulandı.

Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol kontrollerinde bir kamyonda, yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen 44 Afganistan, 57 Pakistan ve 5 Bangladeş uyruklu yakalandı.

Olayla ilgili "insan kaçakçılığı" yaptıkları gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca toplam 1 milyon 20 bin 778 lira para cezası kesilen şüpheliler, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA

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