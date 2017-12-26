Van'da İnşaat Sektörü Canlandı"

İnşaat Mühendisleri Odası Van Şube Başkanı Kamuran Turgut, Van'da 2017 yılında inşaat sektöründe ciddi bir canlanma yaşandığını belirtti.



Kentteki bir kafede düzenlenen toplantıda konuşan Turgut, inşaat sektörünün, bugünü ve yarını şekillendiren ülkenin lokomotif sektörü olduğunu söyledi.



Ülke ekonomisinin, üçte birinin inşaat sektöründen etkilendiğini anlatan Turgut, "İnşaat sektöründeki hareketlilik, kendisine bağlı yaklaşık 400 alt sektörün de üretime geçmesi anlamını taşımaktadır. Van'da bu yıl depremden sonraki diğer yıllara göre, inşaat sektöründe ciddi bir canlanma yaşandı. İlimizde o kadar büyük bir hareketlilik vardı ki çalıştırılacak inşaat ekibi bulunamıyordu. Bundan dolayı daha önce Van'da iş bulamayan müteahhit ve işçiler de kentimize geri gelmeye başladı." ifadesini kullandı.



Turgut, 2011 yılında yapılan imar planının, inşaat sektörünün gelişimini geciktirdiğini öne sürerek, şunları kaydetti:



"Van'da 2016 yılına kadar inşaat sektörü ciddi şekilde yaralar aldı. 2016 ve 2017 yıllarında ada etütleri ve parsel tadilatları sorunun aşılmasından dolayı güzel bir sezon gerçekleşti. Ama inşaat sektörünün istikrarlı olabilmesi için 2018 yılına inşaat sektörünün sorunları çözülmüş olmasını istiyoruz. Nisan ayının başlamasıyla inşaat sektöründe 50 bin insan doğrudan 250 bin insan da dolaylı yoldan faydalanmasını istiyoruz."