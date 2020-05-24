Van'da inci kefali ölümleri araştırıldı VAN Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyundan suyundan göç ederek yumurtalarını bırakmak üzere Muradiye ilçesindeki Bendimahi Çayının tatlı sularına gelen, inci kefalinin ölüm nedeni araştırıldı.

VAN Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyundan suyundan göç ederek yumurtalarını bırakmak üzere Muradiye ilçesindeki Bendimahi Çayının tatlı sularına gelen, inci kefalinin ölüm nedeni araştırıldı. Yapılan araştırmada, göç yolculuğu boyunca aç bir şekilde yoğun bir enerji harcayarak azalan kondisyona bağlı olarak öldükleri, dişi balıklarda ölüm oranının erkek balıklara göre 5 kat daha fazla olduğu, bunun nedeninin dişi balıkların yumurta taşıyarak daha fazla enerji harcadıkları ve ölümlerin doğal ölümler olduğu belirlendi.

Van Gölü ve bölgenin ikinci büyük gölü olan Ercek Gölü'nün tek balık türü inci kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan- 15 Temmuz'da tatlı sulara göç ediyor. Bu göç yolculuğu görsel bir şölen sunarken, kaçak avcıların yakalanması için de jandarma ve Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri, gece- gündüz denetim yapıyor. İnci Kefali balığının yumurtlama göçü sırasında yaşanan olumsuzluklar da Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından sürekli kontrol edilmeye çalışılıyor. Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyundan çıkarak yumurtalarını bırakmak için Muradiye ilçesinin Bendimahi Çayına gelen inci kefali ölümleri Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi.

TATLI SULARA GÖÇ EDEN İNCİ KEFALİNİN ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILDIBunun üzerine Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr.Öğr.Üyesi Ataman Altuğ Atıc, bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Suyun içeresindeki materyaller, tatlı su kaynağının etrafında herhangi bir kirletici, kimyevi maddelerin olup olmadığını incelendi. Ekipler tarafından tatlı su kaynağının farklı noktalarından numune alınarak yeni parametreler ölçülmek üzere üniversite laboratuvarına götürüldü. Ölmek üzere olan bir adet inci kefalinin solungaçlarına bakıldı. Daha sonra balığın karnı açılarak iç organları incelendi. Balık üzerinde yapılan incelemelerde herhangi bir anormallik görülmedi. Yapılan araştırmada, göç yolculuğu boyunca aç bir şekilde yoğun bir enerji harcayarak azalan kondisyona bağlı olarak öldükleri, dişi balıklarda ölüm oranının erkek balıklara göre 5 kat daha fazla olduğu, bunun nedeninin dişi balıkların yumurta taşıyarak daha fazla enerji harcadıkları ve ölümlerin doğal ölümler olduğu belirlendi. Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, Muradiye ilçesinde bulunan Bendimahi Çayı'nda balıkların öldüğü haber i üzerine harekete geçtiklerini, yapılan araştırmada inci kefali ölümlerinin doğal olduğunu söyledi.

Kaynak: DHA