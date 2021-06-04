Van'da inci kefali göçü devam ediyor
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Van'da inci kefali göçü devam ediyor

Van'da inci kefali göçü devam ediyor
Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca - Haberler | Güncel

Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin zorluğu yolculuğu sürüyor.

Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin zorluğu yolculuğu sürüyor.

Üreme dönemi 15 Nisan-15 Temmuz'da göle dökülen tatlı sulara giden inci kefalleri, karşısına çıkan engelleri aşarken gösterdiği mücadeleyle eşsiz görüntüler oluşturuyor.

Yumurtalarını tatlı sulardaki üreme alanlarına bırakan inci kefallerinin eşsiz yolculuğuna Erciş ilçesindeki Deli Çay'ın bulunduğu alanda her yıl yerli ve yabancı binlerce kişi tanıklık ediyor.

İlçeye gelen NTV Haber Spikeri Seda Öğretir, balık bendinde çocuklarla inci kefallerinin göçünü izledi, o anları fotoğrafladı.

İnci kefali balığını konu alan "Kefi'nin maceraları" kitabının 3 serisini çıkaran Öğretir, imzaladığı kitapları çocuklara dağıttı.

Öğretir, AA muhabirine, her yıl bu muhteşem göçü izlemek üzere Van'ın Erciş ilçesine geldiğinin söyledi.

İnci kefali balıklarının yumurtalarını bırakmak için önündeki engelleri, kayaları ve ters gelen coşkulu suyu bazen uçarak bezen zıplayarak aşma mücadelesinin büyük bir mucize olduğunu belirten Öğretir, şunları kaydetti:

"Buradaki doğa olayının dünyada bir benzeri yok. Ben her yıl bu doğa olayını izlemek için geliyorum. Bu senede inci kefalleri yaşam maceralarını yazdığım kitabımın 3 serisi çıktı. Burada çocuklara hediye ettim ve onlarla göçü izledik. Aynı zamanda bu muhteşem göçü fotoğrafladım ve çok güzel kareler yakalım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca

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