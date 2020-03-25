Van'da 'imar ve şehircilik' konulu toplantı
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Emin Bilmez, Erciş, Van, Güncel

Van'da 'imar ve şehircilik' konulu toplantı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında imar ve şehircilik toplantısı gerçekleştirildi.

25.03.2020 11:12 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:12
Van'da 'imar ve şehircilik' konulu toplantı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında imar ve şehircilik toplantısı gerçekleştirildi.

Van'da merkez ilçeleri ile birlikte Erciş ilçesinin de imar ve şehircilik konularının görüşüldüğü bir toplantı düzenlendi. Toplantıya Vali Mehmet Emin Bilmez'in yanı sıra Edremit Kaymakamı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhammet Fuat Türkman, Edremit, Erciş, İpekyolu ve Tuşba belediye başkanları, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter yardımcıları ve ilgili daire başkanları katıldı. Toplantıda 20 Şubat 2020 tarihinde yürürlüğü giren imar kanunundaki değişiklikler konuşulurken, parsel bazlı tadilatların kanuni olarak ortadan kalkmış olması, çevreyolu etabını ilgilendiren bölgelerin imar planları ve imar uygulamaları ile merkez ilçelerin imar planlarında ticari sirkülasyonların artacağı caddelerde plan revizesi kararları alındı.

Tuşba'da ilçe merkezinin oluşturulması konusunda çalışma yapılmasının görüşüldüğü toplantıda, İpekyolu Belediyesi sınırları içerisinde yeni imar yollarının açılması da kararlaştırıldı.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu da ilçede yürütülen imar çalışmaları ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda, Erciş galericiler sitesinin imar planı çalışmaları ve yine ilçede mahkeme tarafından iptal edilen imar planının bulunduğu yaklaşık 4 bin hektarlık alanda revize imar planı ile ilgili başlatılan çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Sunumun ardından konuşan Vali Mehmet Emin Bilmez, imar sorunlarının çözümüne yönelik yapılacak çalışmaların uygulamaya konulması için birimlere gerekli talimatları verdi. Vali Bilmez, kentin gelişimindeki en önemli unsurlardan biri olan imar ve şehircilikle alakalı sorunların çözümü için bu toplantıların rutin olarak yapılacağını ifade etti. - VAN

Kaynak: İHA

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