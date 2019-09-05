05.09.2019 19:11

Van'da ilkokul öğretmenleri ellerine fırça alarak sınıfları boyadı

Vefakar öğretmenler iş başında

VAN - Van'ın Erciş ilçesi Bozyaka İlkokulu öğretmenleri, ellerine fırça alarak sınıfları boyadı.

9 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılına sayılı günler kala okullarda hazırlıklar da tüm hızıyla sürüyor. İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Bozyaka İlkokulunda görev yapan Oğuzhan ve Medine Erkoç isimli öğretmen çift, okul öncesi sınıfları baştan sona boyadı. Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile öğrenci velilerin de katkılarıyla 3 derslikli okulun içini boyayan Erkoç çifti, öğrencilerin nezih bir ortamda eğitim görebilmeleri için kendilerinin fedakarlıkta bulunduklarını belirtti.

Şerafettin Aras isimli öğrenci velisi ise okulun tadilatını yapan öğretmenlere yardımcı olurken, okul önünde bekleyen öğrenciler ise meraklı gözlerle öğretmenlerinin yaptığı işleri pür dikkat takip etti.

Kaynak: İHA