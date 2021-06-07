Van'da İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi sevinci

Van'da İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi sevinci Gökçenay Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Gökçenay: "Van Gölü Türkiye için değil, dünya için bir değerdir" Van'ın önemli iş insanlarından Gökçenay Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Gökçenay, Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi...

Van'da İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi sevinci

Gökçenay Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Gökçenay:

"Van Gölü Türkiye için değil, dünya için bir değerdir"

VAN - Van'ın önemli iş insanlarından Gökçenay Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Gökçenay, Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan ve geçtiğimiz günlerde devreye alınan Merkez İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisinin Van Gölü'nün korunması anlamında önemli bir adım olduğunu belirterek, "Van Gölü sadece Türkiye için değil, dünya için bir değerdir" dedi.

Van'da geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Merkez İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi kentte sevinçle karşılanırken, kentin önemli iş insanları ise tesisin Van ve Van Gölü için önemli olduğunu söylediler. Tesisin turizm başta olmak üzere birçok alana olumlu yansıyacağını ifade eden Gökçenay Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Gökçenay, "1990 yılı öncesi Van'da, iki kişiden biri turistti. Burası bir turizm kentidir. Ben Van'da büyüdüm, yetiştim. İngilizceyi okuldan çok turistlerden öğrendim. Şimdi bu aşamada Van Gölü hakikaten bir değerdir. Sadece Türkiye için, Van için demiyorum. Dünya için bir değerdir. Onu korumak ve onu kollamak lazım" dedi.

Van Gölü'nün uzaydan çekilen fotoğrafının dünyada adeta bir görsel şölen sunmasının kendilerini gururlandırdığını vurgulayan Gökçenay, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi, bu konuda desteğini Van'dan ve Van Gölü'nden esirgememiştir. Van Gölü, daha fazla tanınmış daha fazla ilgi odağı olmuştur. Van Gölü'nün dip temizliğinin yapılması ve Van Gölü'ndeki turistik tesislerin gelişmesinin yanında İran kapısının açılması, turizm ve ticarette iyi bir gelişme olacaktır" ifadelerini kullandı.

"1990'lı yılların turizmini çok arzuluyoruz" diyen Gökçenay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle 1990'lı yılların öncesinde olan turizmi çok istiyorum. Van Gölü'nün çocuklarımıza, torunlarımıza kalacak en büyük miras olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'ye Van'ı bir yere taşıdığı için, gündemde tuttuğu için teşekkür ediyoruz. Arıtma tesisinin olması çok sevindirici. İnanıyorum ki Van Gölü artık o eski günlerine dönecektir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Atilla İdiz