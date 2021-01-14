Batman'da, sağlık çalışanlarına aşı uygulaması
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Batman'da, sağlık çalışanlarına aşı uygulaması

14.01.2021 13:31 | Son Güncelleme: 14.01.2021 13:52
Batman'da, sağlık çalışanlarına aşı uygulaması

ÇİN'den Türkiye'ye getirilen Covid-19 aşıları, dün verilen acil kullanım onayının ardından bugün Batman'daki sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı.

ÇİN'den Türkiye'ye getirilen Covid-19 aşıları, dün verilen acil kullanım onayının ardından bugün Batman'daki sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı. 

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, analizleri tamamlanan, Çin menşeli Covid-19 aşısı için dün acil kullanım onayı verdi. Ülke genelinde olduğu gibi Batman'daki hastanelerde de sağlık çalışanlarına ilk doz aşı uygulanmasına bugün başlandı. Diğer hastalarla temas etmemeleri için polikliniklerden uzak noktalarda, özel olarak oluşturulan odalarda aşı olan sağlık çalışanları, herhangi bir olumsuzluk yaşanması durumunda, anında müdahale edilebilmesi amacıyla 30 dakika bekletildi.


Batman'da, sağlık çalışanlarına aşı uygulaması
Batman'da, sağlık çalışanlarına aşı uygulaması
Batman'da, sağlık çalışanlarına aşı uygulaması
Batman'da, sağlık çalışanlarına aşı uygulaması
Batman'da, sağlık çalışanlarına aşı uygulaması
Batman'da, sağlık çalışanlarına aşı uygulaması
Batman'da, sağlık çalışanlarına aşı uygulaması
Batman'da, sağlık çalışanlarına aşı uygulaması
Batman'da, sağlık çalışanlarına aşı uygulaması
Batman'da, sağlık çalışanlarına aşı uygulaması
Batman'da, sağlık çalışanlarına aşı uygulaması
Batman'da, sağlık çalışanlarına aşı uygulaması
Batman'da, sağlık çalışanlarına aşı uygulaması

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arif Arslan

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