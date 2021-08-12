Van'da İl Sağlık Müdürü vatandaşları ikna edip aşılarını yaptı

Van'da Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, kentin çeşitli noktalarında kurulan stantlarda aşıya karşı ön yargısı olan vatandaşları ikna edip aşılarını yaptı.

Van'da Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, kentin çeşitli noktalarında kurulan stantlarda aşıya karşı ön yargısı olan vatandaşları ikna edip aşılarını yaptı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, stantlarda vatandaşlarla görüşerek aşı olmaları konusunda uyarılarda bulunan Sünnetçioğlu, 50 yaşından büyüklerin 3. doz aşılarını yapmaları gerektiğini belirtti. .

Aşılanmayan kişilerin yeni varyanta sebep olabileceğini belirten Sünnetçioğlu, şunları kaydetti:

"Aşı yaptırmayanlar bir an önce aşılarını olmalı ve aşı süreçleri tamamlanana kadar kendilerini koruyarak maske, mesafe ve hijyen kurallarına daha sıkı uymalılar. Kovid-19 salgını mutasyonlarına karşı aşılarınızı olun. Aşılama zamanı aşının etkinliği açısından çok önemlidir. Özellikle risk grubunda olan kişilere aşılama yapılması önerilmektedir. Varyantlara ve hastalığa karşı korunmak için üçüncü doz aşı gerekli."

Aşıya karşı yanlış bilgilerin çok hızlı yayıldığını ve gençlerin aşıya karşı hassasiyet göstermediğini vurgulayan Sünnetçioğlu, "Sağlık çalışanlarımızın özverili gayretleriyle aşılama oranlarının yakın zamanda istenilen seviyeye yükseleceği umudunu taşıyoruz. Vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız