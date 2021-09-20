Van'da İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sünnetçioğlu'na 'onur' ödülü verildi - Haberler
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Van'da İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sünnetçioğlu'na "onur" ödülü verildi

AA / Emre Ilıkan - Haberler | Güncel
Van'da İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sünnetçioğlu'na

Van'da Ekonomist Dergisi'nin bu yıl 7'incisini düzenlediği "2021 Van'ın Enleri" yarışmasında, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu'na onur ödülü verildi.

Van'da Ekonomist Dergisi'nin bu yıl 7'incisini düzenlediği "2021 Van'ın Enleri" yarışmasında, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu'na onur ödülü verildi.

Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 12 kategoride 120 adayın yer aldığı yarışmanın ödül töreninde yeni tip koronavirüsle mücadelede etkili bir çalışma yürüten Sünnetçioğlu "onur" ödülüne layık görüldü.

Törende katılan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Kovid-19 ile mücadele çalışmalarına değinerek, hayatın normale dönmesi için herkesin aşısını yaptırması gerektiğini söyledi.

"Onur" ödülü verilen Sünnetçioğlu ise Kovid-19 sürecinde önemli işlere imza attıklarını anlattı.

Sağlıkçıların kar, çamur, yağmur, soğuk demeden özverili bir şekilde kentin en ücra yerlerinde çalışma yürüttüklerini ifade eden Sünnetçioğlu, şunları kaydetti:

"Sağlıkçılarımızı birer kahraman ve birer savaşçı olarak görüyorum ve kendilerini alkışlıyorum. Tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Birinci doz aşıda maviye ulaştık. Şu an yüzde 78 oranındayız. 2 ve 3'üncü dozda da aynı başarıyı yakalamamız gerekiyor. Valimizin öncülüğünde kaymakamlarımız, kurum amirlerimiz, sivil toplum örgütlerimiz, siyasi parti temsilcilerimiz ve muhtarlarımızın destekleriyle başarılı çalışmalar yaptık. Hepsine teşekkürlerimi sunuyorum. Kendimizi, sevdiklerimizi ve toplumu korumanın en etkili ve güvenilir yolu aşı olmaktan geçiyor. Kentte ilk vakanın görüldüğü günden bu yana Kovid-19 tanısı konulan hastaları sağlıklarına kavuşturabilmek için canları pahasına mücadele eden sağlık çalışanları adına bu ödülü alıyorum."

Sünnetçioğlu'nun ödülünü Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez verdi.

AA / Emre Ilıkan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Van'da İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sünnetçioğlu'na 'onur' ödülü verildi - Haberler
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