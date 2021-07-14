Van üçüncü dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
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Van üçüncü dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

Van üçüncü dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu - Haberler | Güncel

Van üçüncü dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Vali Yardımcısı Ömer Faruk Canpolat başkanlığında gerçekleştirildi.

Van üçüncü dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Vali Yardımcısı Ömer Faruk Canpolat başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Canpolat'ın valilikten video konferans aracılığıyla bağlandığı toplantıya kaymakamlar, belediye başkanları ve yatırımcı kurum müdürleri katıldı.

Kamu yatırımları ve kurumlar arası işbirliğine ihtiyaç duyulan konuların ele alındığı toplantıda konuşan Canpolat, bir önceki toplantıda alınan kararları değerlendirdi.

Toplantı, kaymakamların, belediye başkanların ve kurumların yaptıkları yatırımlar ve planlanan projelerle ilgili bilgilendirmesiyle sona erdi.

Toplantıda İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Hasan Gültakar da hazır bulundu.

Van üçüncü dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
Van üçüncü dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
Van üçüncü dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
Van üçüncü dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu

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