Van'da "İl Koordinasyon Kurulu" toplantısı

Van'da 2019 yılının üçüncü dönem "İl Koordinasyon Kurulu" toplantısı gerçekleştirildi.

Kamu yatırımlarının paylaşıldığı ve kurumlar arası işbirliğine ihtiyaç duyulan konuların istişare edildiği Van İl Koordinasyon Kurulunun 2019 yılı üçüncü dönem toplantısı, Vali Yardımcısı Faruk Bülent Baygüven'in başkanlığında yapıldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya; Van Büyükşehir Belediyesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü, Devlet Su İşleri 17. Bölge Müdürlüğü, TEİAŞ Bölge Müdürlüğü, ilçe belediye yetkilileri ile kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Toplantının açılışında konuşan Vali Yardımcısı Baygüven, yatırımcı kurumlar ve 14 belediyenin farklı sektörlerden toplam 661 projesinin bulunduğunu söyledi. Vali Yardımcısı Baygüven, toplam yıl ödeneğinin 604 milyon 333 bin TL, toplam proje tutarının 5 milyar 999 milyon 756 bin TL, önceki yıllar toplam harcama tutarının bir milyar 961 milyon 761 bin TL, yılı harcama tutarı 483 milyon 43 bin TL ve toplam harcama tutarının 2 milyar 444 milyon 804 bin TL olduğunu açıkladı.

Yatırımcı kuruluşların ve belediyelerin proje sayılarıyla, ödenekleri hakkında da bilgi veren Baygüven, "Yatırımcı kuruluşların toplam proje sayısı 386, toplam proje tutarı 5 milyar 406 milyon 724 bin TL ve toplam yıl ödenekleri ise 567 milyon 252 bin TL'dir. Belediyelerin toplam proje sayısı da 275, toplam proje tutarı 593 milyon 32 bin TL ve toplam yıl ödenekleri 37 milyon 81 bin TL'dir" dedi.

Vali Yardımcı Baygüven, 193 projenin bittiğini, 348 projenin devam ettiğini, 68 projenin ihale aşamasında olduğunu, 21 projenin ihalesinin yapıldığını, başlanılmayan 30 projenin olduğunu ve yer teslimi yapılan proje sayısının da sadece bir tane olduğunu kaydetti.

Toplantı, kurumların bilgilendirme sunumları, kurumlar arası istişare, soru cevap bölümü ve koordinasyona ihtiyaç duyulan konularda kurum temsilcilerinin karşılıklı görüş alışverişiyle tamamlandı. - VAN

Kaynak: İHA