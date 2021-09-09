Van'da ikinci ve üçüncü doz aşı çağrısı
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Van'da ikinci ve üçüncü doz aşı çağrısı

İhlas Haber Ajansı / Yılmaz Sönmez - Haberler | Sağlık

Van'da ikinci ve üçüncü doz aşı çağrısı Van İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, korona virüs ilk doz aşıda yüzde 76'yı geçen kentte ikinci ve üçüncü doz çağrısı yaptı.

Van'da ikinci ve üçüncü doz aşı çağrısı

VAN - Van İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, korona virüs ilk doz aşıda yüzde 76'yı geçen kentte ikinci ve üçüncü doz çağrısı yaptı.

Van, korona virüs aşılama oranıyla yüzde 75'in üzerine çıkmasıyla birlikte 'mavi' kategoriye ulaştı. Salgının başından bu yana tedbirlere uyulan ve Türkiye'de en iyi 5 ilin arasında yer alan Van, aşılamadaki başarıyı biraz geç yakaladı. Aşılamanın ilk başladığı dönemlerde Türkiye ortalamasının çok gerisinde olan Van, yetkililerin yaptığı bilgilendirme ve kent genelinde kurulan aşı stantları sayesinde aşılama oranını bugün itibariyle yüzde 76'nın üzerine çıkarmayı başardı. Aşı standındaki çalışmaları yerinde takip eden İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, burada ikinci ve üçüncü doz aşı çağrısı da yaptı.

"Sadece birinci doz yetmiyor"

Son zamanlarda vatandaşın aşıya ilgisinin attığına dikkat çeken İl Müdürü Sünnetçioğlu, iki gün önce aşı oranında yüzde 75'i yakaladıklarını anımsattı. İl Müdürü Sünnetçioğlu, "Bugün de yüzde 76'nın üzerine çıkacağız. Sadece birinci doz yetmiyor. Vatandaştan ikinci ve üçüncü dozu da yapmasını istiyoruz. Birinci dozu yapmamız önemli ama yeterli koruyuculuk sağlayamıyor. Korona virüse karşı yeterli koruculuğu sağlamamız için mümkün olabildiğince sırası gelen dozunu yaptırmalıdır. Aşının koruculuğu azaldığı zaman servisteki ve yoğun bakımdaki hastalarımız artacaktır" dedi.

Üçüncü doz biontech yapanların dördüncü dozunu da biontech yaptırması gerektiğini dile getiren Sünnetçioğlu, kanda koruyucu düzeyde antikorların oluşması için sırası gelen dozun yaptırılması gerektiğini söyledi.

Van'da ikinci ve üçüncü doz aşı çağrısı
Van'da ikinci ve üçüncü doz aşı çağrısı
Van'da ikinci ve üçüncü doz aşı çağrısı
Van'da ikinci ve üçüncü doz aşı çağrısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yılmaz Sönmez

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