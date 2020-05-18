Van'da ikinci taziye vakası: 12 kişi korona virüse yakalandı
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Van'da ikinci taziye vakası: 12 kişi korona virüse yakalandı

Van'da ikinci taziye vakası: 12 kişi korona virüse yakalandı Van'ın merkez Edremit ilçesinde bir kişinin kalp krizi sonucu vefat etmesi üzerine ailenin yakın akrabalarıyla cenaze evinde bir araya gelmesi ve sosyal mesafe kurallarına aykırı davranması nedeniyle 12 kişinin korona virüs testi...

Van'da ikinci taziye vakası: 12 kişi korona virüse yakalandı
18.05.2020 13:06 | Son Güncelleme: 18.05.2020 13:06

Van'da ikinci taziye vakası: 12 kişi korona virüse yakalandı

VAN - Van'ın merkez Edremit ilçesinde bir kişinin kalp krizi sonucu vefat etmesi üzerine ailenin yakın akrabalarıyla cenaze evinde bir araya gelmesi ve sosyal mesafe kurallarına aykırı davranması nedeniyle 12 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı.

Edremit ilçesine bağlı Eminpaşa Mahallesi Sağlık Çıkmaz Sokakta ikamet eden Gülçek ailesinden bir kişinin kalp krizi sonucu vefat etmesi üzerine il dışından gelen kardeşi Van'a girişte filyasyon ekipleri tarafından gerekli işlemleri yapılarak evinde 14 gün karantina altında izoleye alındı. Ancak ailenin taziye kurmamasına rağmen yakın akrabalar cenaze evinde bir araya gelerek sosyal mesafe kurallarına aykırı davrandı. İl dışından kardeşinin vefatı üzerine Van'a gelen şahsın 15.05.2020 tarihinde rahatsızlanarak hastaneye başvurması üzerine yapılan korona virüs testi pozitif çıkınca sağlık ekipleri aile fertleri ve cenaze evine gelenlere test yaptı.

12 kişide korona virüsü tespit edildi

Sağlık ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Gülçek ailesinin Edremit ilçesi Eminpaşa Mahallesi Sağlık Çıkmaz Sokakta ikamet eden fertlerinden 9, yine aynı aileden İpekyolu ilçesi Yalınağaç Mahallesinde ikamet edenlerden de 3 kişide korona virüsü tespit edildi. Filyasyon ekiplerinin hasta şahıs ile temasta olanların tespitine yönelik yaptığı araştırmalarda şu ana kadar 232 kişiye ulaşılarak test yapılırken, korona virüse yakalananlar Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

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