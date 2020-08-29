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Van'da ikinci el araç fiyatlarındaki artış devam ediyor

Van'ın merkez Tuşba ilçesinde ikinci el açık oto pazarında araç piyasasındaki yüksek fiyatlar her geçen gün artıyor.

Van'da ikinci el araç fiyatlarındaki artış devam ediyor
29.08.2020 13:45 | Son Güncelleme: 29.08.2020 13:48

Van'ın merkez Tuşba ilçesinde ikinci el açık oto pazarında araç piyasasındaki yüksek fiyatlar her geçen gün artıyor.

Van-Erciş karayolu üzerinde bulunan Tuşba Van Açık Oto Pazarında korona virüs gölgesinde faaliyetler sıkı tedbirlerle devam ediyor. Sosyal mesafe ve maske kullanımı konusundaki uyarıları dikkate alan vatandaşlar, alış ve satış işlemlerini sağlıklı bir şekilde gerçekleştiriyor. Her cumartesi dolup taşan pazarda artan fiyatlar nedeniyle hem alıcı hem de satıcı eli boş ayrılıyor. Bugün yine hareketli günlerinden birini yaşayan açık oto pazarında, satıcılar alıcı bulamamaktan, alıcılar ise fiyatların yüksek olmasından yakındı.

Konuya ilişkin konuşan Site Başkanı Mehmet Öndil, fiyatların günlük olarak artığını belirtti. Vergisini vermeyen her sokakta bu araç satışı yapanlar nedeniyle fiyatların yükseldiğini öne süren Öndil, "Herkes kendi mesleğini yaparsa araç fiyatları da düşer. Evinde oturan bir kişi fiyatı kafasına estiği gibi yazıyor. Zaten o fiyata satabilirse satıyor. Satamazsa da o fiyat orada duruyor. Esnafımız da buna bakarak aynı araca o fiyatı yazmak zorunda kalıyor" dedi.

"Ne araç alan, ne de satan var"

Açık oto pazarında hareketliğin her zaman fazla olduğunu ancak alım-satımın az olduğunu dile getiren Öndil, "Açık oto pazarına giren çok ama ne araç alan, ne de satan var. Çünkü fiyatlar almış başını gidiyor. Haftada 5 bin lira ila 10 bin lira fiyat artışı oluyor. Zaten internet satışları piyasayı bozdu. Sabah bir fiyat, akşam ayrı bir fiyat yazılıyor. Bu yüzden ikinci el araç fiyatları kontrolsüz yükseliyor" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İHA

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