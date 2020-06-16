Van'da İkinci Dalga Paniği: Vaka Sayısı 600'ü Buldu! Van'da vatandaşların yeni tip koronavirüs tedbirlerine ve karantina kurallarına uymaması sonucunda vaka sayısı 600'ü buldu. Hızlı bir şekilde vaka sayısının artmaya devam ettiği Van'da ikinci dalga paniği yaşanıyor.

Van'da vatandaşların yeni tip koronavirüs tedbirlerine ve karantina kurallarına uymaması sonucunda vaka sayısı 600'ü buldu. Hızlı bir şekilde vaka sayısının artmaya devam ettiği Van'da ikinci dalga paniği yaşanıyor. Peki, ikinci dalga olacak mı? Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Ümit Haluk İliklerden, ikinci dalga konusunda çok önemli açıklamalarda bulundu.

Van'da İkinci Dalga Yaşanmaya Başlandı mı?

Dr. İliklerden, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Van ili olarak bu duyarlılığı vatandaşlarımızdan da bekliyoruz. Maalesef, daha öncelerde de Bilim Kurulu'nun uyardığı şekilde oluşabilecek ikinci dalgaları artık 'ilimizde yaşamaya başladık' diye değerlendiriyoruz. Bu anlamda sağlık çalışanları ve kentteki diğer kurumların çalışmalarının dışında en önemli nokta, vatandaşların kendi sosyal izolasyon kuralına uymaları, özellikle sokağa çıkma yasağının olduğu zamanlarda hasta, ev ziyaretleri ile toplu merasimlere katılmamaları gerektiğini uzun süredir söylemekteydik. Maalesef, Van'da son bir haftada vaka sayılarında ciddi artışlar yaşamaya başladık. Bunu da hem ilimizin nüfus yoğunluğunun fazla olması, şehirleşme oranının belli noktalarda, lokalize olmuş olması, aynı zamanda da sosyal izolasyon kuralına uyulmadığına bağlıyoruz" dedi.

Dr. İliklerden, "Bizler, Doğu toplumları, doğu kültürleri ve yöresel olarak geleneklere, ziyaret kültürlerine, sıcak ilişkilere, yakın temasa alışık toplumlarız. Ama pandemi sürecinde bu alışkanlıkların yarar değil, zarar getireceğini bilmek zorundayız. Gençler olarak belki Covid-19 hastalığını rahat bir şekilde atlatıyor olabiliriz. Ama, bulaştırdığımız yaşlılarımız, annelerimiz, babalarımız bu hastalığı çok ağır atlatacaktır. Belki de bazılarını kaybedecek duruma gelebileceğiz. Bu anlamda tüm gençlerimize özellikle sosyal alanlarda, alışveriş alanlarında çok dikkatli sosyal izolasyon kuralına uymalarını öneriyorum" şeklinde konuştu.

Dr. İliklerden, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bizler kalabalık çekirdek aile sayılarına sahip bir kültürde yaşamaktayız. Bu da ev içi transferlerin, ev içi bulaş risklerini artırmış bulunmaktadır. Özellikle toplu merasim ve cenaze törenlerinde sosyal izolasyon kuralına uyulmaması, bu vakaların artışına neden oldu. Bu anlamda ciddi önlemler alınmalı. Vatandaşlarımız büyük duyarlılıkla hareket etmek zorundadırlar."

"İlimizdeki vaka sayılarındaki artışın bir neden de apart yaşam halinin fazla olmadığı, özellikle kalabalık çekirdek aile sayılarının fazla olması ve lokalize olmuş bu evlerde yapılan ziyaretlerin fazla olmasına bağlıyoruz. Çünkü son vakalarda bir ailede 6-7, bazen de 10 kişinin Covid-19 pozitif test sonuçlarını görmeye başladık. Bu anlamda sizler evlerinizde kalıyor olmanız, ya da dışarıya çıkmıyor olmanızın da bir önemi yok. Evleriniz arasında üst kattaki ağabeye, alt kattaki ablaya, yan binadaki komşuya ya da amcaya gitmeniz de bu bulaşları artırıyor."

"Pandemi sürecinde lütfen sosyal mesafeye ve izolasyon kuralına dikkat edelim. Yoksa Van'ımızda çok ciddi hasta sayıları görmek üzereyiz. Şu an hastanemizde Covid-19 için ayırdığımız alanların birçoğu dolmak üzere. Daha farklı, daha fazla alanlar açmak istemiyoruz. Buna tüm vatandaşlarımızın bu konuda hassasiyet göstermelerini ehemmiyetle rica ediyoruz. Hastanemizde şu anda 30'a yakın vakamız var, yoğun bakımda hastalarımız var. Sosyal izolasyon, maske kullanımı ve hijyen kuralına uyulmazsa, Van 2'nci büyük dalgayı yaşayacak diye düşünüyorum."