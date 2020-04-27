Van'da iki sokak ve bir cadde karantinada
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İpekyolu, Ağrı, Van, 3. Sayfa, Haber

Van'da iki sokak ve bir cadde karantinada

Van'da iki sokak ve bir cadde karantinada Ağrı'dan tahliye olduktan sonra testi pozitif çıkınca mahallenin bir kısmı karantinaya alındı Ağrı'da tahliye olup Van'ın İpekyolu ilçesindeki evine gelen şahsın daha sonra yapılan korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine mahallenin bir...

27.04.2020 12:19 | Son Güncelleme: 27.04.2020 12:20
Van'da iki sokak ve bir cadde karantinada

Van'da iki sokak ve bir cadde karantinada

Ağrı'dan tahliye olduktan sonra testi pozitif çıkınca mahallenin bir kısmı karantinaya alındı

VAN - Ağrı'da tahliye olup Van'ın İpekyolu ilçesindeki evine gelen şahsın daha sonra yapılan korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine mahallenin bir kısmı karantinaya alındı.

Ağrı'nın Patnos ilçesindeki ceza infaz kurumundan 12 Nisan 2020 tarihinde tahliye olup İpekyolu ilçesi Yalım Erez Mahallesi 4. Sokaktaki ikametine gelen S.K.'nın korona virüs testi pozitif çıkmıştı. Bunun üzerine 25 Nisan 2020 tarihinde 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan S.K.'nın eşi A.K.'nın da korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine hastaneye sevk edilmesinin ardından Van Valiliği kararıyla Bostaniçi Yalım Erez Mahallesi'nin bir kısmı karantinaya alındı.

Karantinanın uygulandığı bir cadde ve iki sokakta güvenlik önlemleri arttırılırken, sağlık ekipleri de bölgede çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Van'da iki sokak ve bir cadde karantinada

Kaynak: İHA

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