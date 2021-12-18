Van'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Van'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
AA / Hakan Sarı - Haberler | Güncel

Van'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

ÖZALP, VAN (AA) - Van'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Van- Özalp kara yolunun Anzaf Kalesi yakınlarında sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 21 FZ 107 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 65 NP 133 plakalı araç çarpıştı.

Olay yerine jandarma, AFAD, UMKE, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan 4 kişi ise kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kazanın meydana geldiği noktada yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Van'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Van'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Son dakika haber | Zincirleme trafik kazasında bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Son dakika haber | Zincirleme trafik kazasında bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı

 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, otomobil stokçuluğuna yönelik soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, otomobil stokçuluğuna yönelik soruşturma başlattı

AA / Hakan Sarı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title