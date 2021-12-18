Van'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı - Haberler
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Van'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

Van'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van-Özalp karayolunda 2 otomobilin çarpıştığı trafik kasında 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

ÖZALP, VAN (İHA) - Van- Özalp karayolunda 2 otomobilin çarpıştığı trafik kasında 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Van-Özalp karayolu üzerinde bulunan Anzaf Kalesi yakınlarında sürücülerinin ismini öğrenilemeyen 65 NP 133 plakalı Hundai marka otomobil ile 21 FZ 107 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Kazayı ihbarını alan, polis, jandarma, 112 Acil Sağlık, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ile Van Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. Polis ve jandarma gizli buzlanmanın olduğu bölgede ikincisi bir kazaya sebebiyet vermemesi için geniş güvenlik önlemi alırken, ekipler ise otomobil de sıkışan yaralıları çıkardı. Yaralılar bölgeye sevk ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

Van'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

Van'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

Van'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

Van'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

Van'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

Van'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

Van'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

Van'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

Van'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

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