Van'da iki mevsim bir arada
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Van'da iki mevsim bir arada

İhlas Haber Ajansı / ŞÜKRÜ AKYÜZ - Haberler | Yerel

Van'da iki mevsim bir arada Yüksek kesimlerde metrelerce kar kütleleri, şehir merkezinde ise rengarenk çiçekler Van'da havaların ısınmasıyla birlikte baharın müjdecisi ters laleler açarken, Van-Bahçesaray yolu üzerindeki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde ise metrelerce kar kütleleri kış...

Van'da iki mevsim bir arada

Yüksek kesimlerde metrelerce kar kütleleri, şehir merkezinde ise rengarenk çiçekler

VAN - Van'da havaların ısınmasıyla birlikte baharın müjdecisi ters laleler açarken, Van-Bahçesaray yolu üzerindeki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde ise metrelerce kar kütleleri kış mevsimini andırıyor.

Her mevsimi ile ayrı bir güzelliğe sahip olan Van, Nisan ayının son haftasında 2 mevsimi bir arada yaşıyor. Van'ın yüksek kesimleri metrelerce kar kütleleri ile birlikte vatandaşlar, ilkbahar ve kış mevsimini bir arada yaşatıyor.

Gevaş ilçesinde baharın müjdecisi ters laleler açarken, Van-Bahçesaray yolu üzerindeki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde ise metrelerce kar kütleleri kış mevsimini andırıyor. Vatandaşlar ise kar ve açan çiçeklerle hatıra fotoğrafları çekmeyi ihmal etmiyor.

Van'da iki mevsim bir arada
Van'da iki mevsim bir arada
Van'da iki mevsim bir arada
Van'da iki mevsim bir arada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞÜKRÜ AKYÜZ

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